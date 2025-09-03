Quer almoçar no Restaurante Popular de Vitória? Saiba como se cadastrar
Foto: Reprodução/Prefeitura de VitóriaDe acordo com a prefeitura, a intenção é agilizar o atendimento e facilitar o acesso da população...
A Prefeitura de Vitória anunciou que o cadastramento para utilizar o Restaurante Popular, que será inaugurado nesta sexta-feira (5), já está aberto.
Consulte no nosso parceiro Folha Vitória para saber mais sobre como se cadastrar e aproveitar as refeições!
