Quer fazer dinheiro desenvolvendo games? GovTechs podem ser a solução Na Headscon Espírito Santo, especialista propõe que estúdios devem focar esforços em criar tecnologias gamificadas para serviços públicos... Folha Vitória|Do R7 09/08/2025 - 23h18 (Atualizado em 09/08/2025 - 23h18 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Folha Vitória

O que são GovTechs? De acordo com o site do Governo Federal, “são empresas focadas em tecnologia, processos de trabalho e soluções ágeis, com o propósito de gerar inovação para a gestão pública e auxiliar na economia de recursos públicos”.

Para saber mais sobre como as GovTechs podem transformar o mercado de games e a gestão pública, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.

Leia Mais em Folha Vitória:

Games são ferramentas em projeto voltado para crianças neurodivergentes

“Vamos prender todos os envolvidos”: Casagrande se manifesta sobre ataque em Vila Velha

Suspeito de matar colega em frigorífico de Viana é preso em boate