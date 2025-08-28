Logo R7.com
“Quero trazer meu filho perfeito para casa”, diz mãe de bebê que teve o pé queimado

José teve o pé esquerdo queimado (Foto: Reprodução/Instagram)O recém-nascido estava na incubadora do hospital e sofreu queimadura após...

Folha Vitória|Do R7

José teve o pé esquerdo queimado (Foto: Reprodução/Instagram) Sara Peisino, mãe do pequeno José, o recém-nascido que teve o pé esquerdo queimado logo após o parto no Hospital Jayme Santos Neves, na Serra, atualizou o estado de saúde do filho nesta quarta-feira (27).

