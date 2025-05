R$ 5,3 milhões por mês e bônus pela conquista do hexa; detalhes do contrato de Ancelotti na Seleção O italiano Carlo Ancelotti fechou contrato com a CBF para comandar a Seleção Brasileira até o fim da Copa do Mundo de 2026

12/05/2025

