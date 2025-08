Ragnarök Online LATAM recebe episódio Fantasmagórica Ragnarök Online LATAM acaba de receber o episódio Fantasmagórica. Com a atualização, o jogo recebe também novas instâncias, um novo... Folha Vitória|Do R7 05/08/2025 - 15h18 (Atualizado em 05/08/2025 - 15h18 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Folha Vitória

Ragnarök Online LATAM acaba de receber o episódio Fantasmagórica. Com a atualização, o jogo recebe também novas instâncias, um novo evento e as tão aguardadas Armas Rubi, além do acesso a cidade subterrânea de Verus, que traz consigo uma série de instâncias, monstros, cartas e quests misteriosas.

Consulte no nosso parceiro Folha Vitória para saber mais sobre as novidades e desafios que aguardam os jogadores!

Leia Mais em Folha Vitória:

6 exames de rotina rápidos e essenciais para cuidar da saúde

Maria Clara Ribeiro: chef, empresária e artista com T21

Colombiano é baleado durante tentativa de assalto em Cariacica