Raid Hut anuncia celebrações de 20 anos de WYD no Brasil WYD comemora 20 anos no Brasil com um novo servidor de temporada. Junte-se à celebração e viva novas experiências em 'Loki'. Folha Vitória|Do R7 26/05/2025 - 13h36 (Atualizado em 26/05/2025 - 13h36 )

A publicadora brasileira Raid Hut inicia nesta semana uma série de ações comemorativas para marcar o histórico de sucesso de WYD – With Your Destiny, um dos MMOs mais populares do país.

Não perca a chance de saber mais sobre as celebrações e novidades do WYD, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.

