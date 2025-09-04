Logo R7.com
“Rainha da Cetamina” se declara culpada pela morte de Matthew Perry

Matthew Perry morreu em 2023, aos 54 anos (Foto: Instagram/ @mattyperry4)Traficante Jasveen Sangha era acusada de fornecer a dose da...

Folha Vitória

Folha Vitória|Do R7

Matthew Perry morreu em 2023, aos 54 anos (Foto: Instagram/ @mattyperry4) Uma traficante de drogas de Los Angeles, nos Estados Unidos, conhecida como “Rainha da Cetamina”, se declarou culpada pela morte de Matthew Perry nesta quarta-feira (3). Jasveen Sangha, 42 anos, era acusada de fornecer a dose do anestésico que matou o ator de “Friends”.

