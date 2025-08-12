Razer apresenta o controle sem fio Wolverine V3 Pro 8K PC
Periférico oferece performance de elite a partir de tecnologia HyperPolling de 8.000 Hz, analógicos TMR anti-drift e personalização...
A Razer, marca líder mundial em estilo de vida para gamers, acaba de lançar o Razer Wolverine V3 Pro 8K PC, um controle sem fio de nova geração desenvolvido para o cenário competitivo de jogos de computador.
Para mais detalhes sobre este lançamento incrível, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.
Leia Mais em Folha Vitória:
