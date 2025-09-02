Razer lança beta aberto do software Synapse 4 com acesso à “Workshop”
Marca líder global em estilo de vida gamer convida jogadores a cocriarem o futuro do Synapse com acesso às preferências de atletas...
A Razer, marca líder mundial em estilo de vida para gamers, acaba de anunciar o lançamento em beta aberto do seu software Razer Synapse 4, que dá aos usuários acesso contínuo aos recursos do programa de configuração de dispositivos da fabricante.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória e fique por dentro de todas as novidades!
