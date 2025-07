Real Madrid enfrenta a Juventus em sua 1ª grande prova no Mundial; Dortmund encara o Monterrey (Foto: Fifa/Divulgação)Dois confrontos de peso movimentam as oitavas de final do Mundial de Clubes nesta terça-feira. Em Miami, às... Folha Vitória|Do R7 01/07/2025 - 10h17 (Atualizado em 01/07/2025 - 10h17 ) twitter

(Foto: Fifa/Divulgação)Dois confrontos de peso movimentam as oitavas de final do Mundial de Clubes nesta terça-feira. Em Miami, às 16h (de Brasília), Real Madrid e Juventus se enfrentam em um clássico europeu com realidades diferentes. Mais tarde, às 22h, o Borussia Dortmund encara o Monterrey, no Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta, tentando consolidar sua vaga entre os oito melhores do torneio.

