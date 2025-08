Receita de sobremesa barata e rápida: como fazer pavê de café Pavê de Café. Foto: Roberta SalgueiroTransforme seus almoços e jantares com um pavê de café. Uma sobremesa gelada, leve e irresistível... Folha Vitória|Do R7 05/08/2025 - 13h58 (Atualizado em 05/08/2025 - 13h58 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Folha Vitória

Pavê de Café. Foto: Roberta Salgueiro Se você é apaixonado por sobremesas rápidas, práticas e com um toque sofisticado, o pavê de café é a escolha perfeita. Com camadas cremosas, sabor marcante e uma apresentação irresistível, ele combina o amargor suave do café com a doçura equilibrada do creme, criando uma experiência única para o paladar. Ideal para servir em almoços de família, jantares especiais ou até mesmo como aquela sobremesa que impressiona sem exigir horas na cozinha.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória e descubra todos os detalhes dessa deliciosa receita!

Leia Mais em Folha Vitória:

Ifes abre inscrições para 4,6 mil vagas em cursos técnicos

Conheça os jurados da 5ª temporada do Espírito Startups

Roda de Boteco promove exposição gratuita sobre a história da alimentação