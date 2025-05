Receita libera consulta a maior lote de restituição do Imposto de Renda da história Contribuintes devem acessar site da Receita para saber se estão no primeiro lote de restituição. Crédito: DivulgaçãoCerca de 6,3 milhões... Folha Vitória|Do R7 23/05/2025 - 10h37 (Atualizado em 23/05/2025 - 10h37 ) twitter

Contribuintes devem acessar site da Receita para saber se estão no primeiro lote de restituição. Crédito: Divulgação A partir das 10h desta sexta-feira (23), cerca de 6,3 milhões de contribuintes que entregaram a Declaração do Imposto de Renda Pessoa Física deste ano acertarão as contas com o Leão. A Receita Federal libera a consulta ao primeiro dos cinco lotes de restituição de 2025. Nesse sentido, esse é o maior da história em número de contribuintes e em valor. O lote também contempla restituições residuais de anos anteriores.

