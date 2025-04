Receita líquida da Granja Faria cresce 11% em 2024 Receita líquida da Granja Faria cresce 11% em 2024A Granja Faria, uma das maiores produtoras de ovos do Brasil, registrou um crescimento... Folha Vitória|Do R7 03/04/2025 - 00h26 (Atualizado em 03/04/2025 - 00h26 ) twitter

Receita líquida da Granja Faria cresce 11% em 2024 A Granja Faria, uma das maiores produtoras de ovos do Brasil, registrou um crescimento de 11% na receita líquida em 2024, alcançando R$ 2 bilhões em comparação a 2023. O lucro bruto operacional da empresa, considerando a variação do valor justo dos ativos biológicos, atingiu R$ 621,8 milhões, um leve aumento frente aos R$ 619 milhões do ano anterior. Já o Ebitda ajustado (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) ficou em R$ 644,5 milhões, uma leve queda em relação aos R$ 646,6 milhões de 2023, com a margem Ebitda ajustada passando de 34,8% para 31,3%.

