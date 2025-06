Receita paga hoje maior lote de restituição do Imposto de Renda da história Maior lote de restituição do Imposto de Renda será pago nesta segunda-feira (Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil)Ao todo, 6.545.... Folha Vitória|Do R7 30/06/2025 - 08h56 (Atualizado em 30/06/2025 - 08h56 ) twitter

Maior lote de restituição do Imposto de Renda será pago nesta segunda-feira (Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil) Cerca de 6,5 milhões de contribuintes que entregaram a Declaração do Imposto de Renda Pessoa Física de 2025 nas primeiras semanas do prazo acertarão as contas com o Leão. Nesta segunda-feira (30), a Receita Federal libera o segundo dos cinco lotes de restituição deste ano, o maior da história em número de contribuintes e em valor. O lote também contempla restituições residuais de anos anteriores.

