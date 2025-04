Receita paga nesta quarta-feira lote da malha fina do Imposto de Renda Receita paga restituição a contribuintes que caíram na malha fina (Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil)Cerca de 280 mil contribuintes... Folha Vitória|Do R7 30/04/2025 - 09h01 (Atualizado em 30/04/2025 - 09h01 ) twitter

Receita paga restituição a contribuintes que caíram na malha fina (Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil) Cerca de 280 mil contribuintes que caíram na malha fina e regularizaram as pendências com o Fisco acertarão as contas com o Leão nesta quarta-feira (30). A Receita Federal pagará o lote da malha fina de abril. O pagamento também contempla restituições residuais de anos anteriores.

Saiba mais sobre como consultar sua restituição e os detalhes do pagamento no site da Folha Vitória.

