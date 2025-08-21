Reciclagem vira diversão em evento gratuito no Centro de Vitória Foto: Juliana Lima/DivulgaçãoCarpintaria Aberta começa neste domingo com demonstrações de reciclagem e práticas de culturas regenerativas... Folha Vitória|Do R7 21/08/2025 - 15h26 (Atualizado em 21/08/2025 - 15h26 ) twitter

O laboratório A Fantástica Carpintaria promove, neste domingo (24), a primeira edição do ciclo criativo “Carpintaria Aberta”, que inaugura o Programa Educativo 2025–2026. O evento será realizado no espaço da iniciativa, localizado na Rua Coutinho Mascarenhas, no Centro de Vitória, das 9h às 12h, com entrada gratuita.

