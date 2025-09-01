Recorde e campeão inédito: veja os destaques da Copa Vitória das Comunidades Motor foi o campeão da Copa Vitória das Comunidades (Foto: Thiago Soares/Folha Vitória)Destaques da Copa Vitória das Comunidades: 44... Folha Vitória|Do R7 01/09/2025 - 10h17 (Atualizado em 01/09/2025 - 10h17 ) twitter

Motor foi o campeão da Copa Vitória das Comunidades (Foto: Thiago Soares/Folha Vitória) A Copa Vitória das Comunidades terminou no domingo (31) com muita festa no estádio Salvador Costa, em Vitória, e os títulos do Estadual, no feminino, e do Motor, no masculino. Uma edição marcante, com recorde de equipes inscritas, a maior premiação da competição e um campeão inédito.

Para mais detalhes sobre essa emocionante competição, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.

