Recorde e campeão inédito: veja os destaques da Copa Vitória das Comunidades
Motor foi o campeão da Copa Vitória das Comunidades (Foto: Thiago Soares/Folha Vitória)
Motor foi o campeão da Copa Vitória das Comunidades (Foto: Thiago Soares/Folha Vitória) A Copa Vitória das Comunidades terminou no domingo (31) com muita festa no estádio Salvador Costa, em Vitória, e os títulos do Estadual, no feminino, e do Motor, no masculino. Uma edição marcante, com recorde de equipes inscritas, a maior premiação da competição e um campeão inédito.
Para mais detalhes sobre essa emocionante competição, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.
Leia Mais em Folha Vitória:
