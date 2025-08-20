Logo R7.com
Rede global anuncia hotel com 200 leitos em Domingos Martins no formato multipropriedade

Golden Tilip Domingos Martins funcionará como um hotel no segmento multipropriedade, no qual os investidores são donos de uma fração...

Folha Vitória|Do R7

Folha Vitória

Golden Tilip Domingos Martins funcionará como um hotel no segmento multipropriedade, no qual os investidores são donos de uma fração do empreendimento. Crédito: Divulgação

