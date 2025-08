Rede Saúde Acadêmica abre inscrições para desafio de inovação na saúde Crédito: Éverton NunesEstudantes universitários e do Ensino Médio são convidados a propor soluções criativas para tornar o cuidado... Folha Vitória|Do R7 01/08/2025 - 13h38 (Atualizado em 01/08/2025 - 13h38 ) twitter

Crédito: Éverton Nunes Foi oficialmente lançada a edição 2025 do Prêmio de Inovação Rede Saúde Acadêmica, uma iniciativa que convida estudantes da área da saúde e também da Escola Americana de Vitória, a transformarem ideias em soluções reais para os desafios do setor. A abertura do prêmio aconteceu no dia 24 de julho, durante o Rede Saúde Summit, e marca o início de um movimento que aposta no protagonismo estudantil como motor da transformação na saúde.

