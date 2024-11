Rede Vitória abre vagas de emprego para repórter e executivo de contas Rede Vitória abre vagas de emprego para repórter e executivo de contas Folha Vitória|Do R7 18/10/2024 - 18h29 (Atualizado em 18/10/2024 - 18h29 ) twitter

A Rede Vitória busca profissionais qualificados que tenham interesse em preencher vagas de emprego em aberto, sendo uma para repórter e outra para executivo de contas.A modalidade de trabalho de ambas as vagas compreende a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) e benefícios são oferecidos como plano de saúde, ticket, convênio farmácia, e parceria em instituição de ensino. Para as vagas é necessário ensino superior completo.

