Rede Vitória estreia no Vital com supercamarote Jovem Pan/FM O Dia

Felipe Caroni, andré Lellis, Francielly Ramos

Folha Vitória|Do R7

Pela primeira vez, a Rede Vitória teve um espaço exclusivo no Vital, maior carnaval fora de época do Sudeste, no Sambão do Povo. Foram 16 camarotes em dois andares + frisa, para receber convidados (cerca de 450 por dia), marcas, agências e autoridades. O diretor executivo da empresa de comunicação, Felipe Caroni, marcou presença, ao lado de sua Anna Paulina Cardoso.

