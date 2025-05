Redução dos Estaduais e fair play financeiro; conheça as prioridades do novo presidente da CBF Samir Xaud foi eleito na Assembleia Geral Eleitoral da CBF (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)Primeiro discurso de Samir Xaud como novo presidente... Folha Vitória|Do R7 25/05/2025 - 14h16 (Atualizado em 25/05/2025 - 14h16 ) twitter

Samir Xaud foi eleito na Assembleia Geral Eleitoral da CBF (Foto: Rafael Ribeiro/CBF) Samir Xaud foi eleito neste domingo (25) como novo presidente da CBF, com mandato até 2029. Ele recebeu 103 votos de um total de 141 possíveis na Assembleia Eleitoral. E já revelou quais serão as suas prioridades no cargo.

