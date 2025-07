Reféns do crime O Anuário Brasileiro de Segurança Pública, que leva em consideração dados de 2024 das Secretarias de Segurança, traz uma triste realidade... Folha Vitória|Do R7 25/07/2025 - 06h37 (Atualizado em 25/07/2025 - 06h37 ) twitter

Folha Vitória

O Anuário Brasileiro de Segurança Pública, que leva em consideração dados de 2024 das Secretarias de Segurança, traz uma triste realidade para três Estados do Nordeste que tanto comemoram avanços sociais, mas escondem suas tragédias locais do restante do País. As 10 cidades mais violentas do País – e, pior, com disputa de facções – estão na Bahia, Ceará e Pernambuco.

Para entender melhor essa situação alarmante, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.

