Reforma Tributária exige atenção do agronegócio e pode elevar custo na produção primária, alerta especialista A Reforma Tributária aprovada pelo Congresso promete simplificar a cobrança de impostos no Brasil, mas o setor agropecuário precisa... Folha Vitória|Do R7 23/06/2025 - 01h15 (Atualizado em 23/06/2025 - 01h15 )

A Reforma Tributária aprovada pelo Congresso promete simplificar a cobrança de impostos no Brasil, mas o setor agropecuário precisa ficar atento. Com a extinção de tributos como PIS, Cofins, IPI, ICMS e ISS, entram em cena dois novos impostos sobre o consumo – a CBS (federal) e o IBS (estadual e municipal) – além do Imposto Seletivo, voltado para produtos prejudiciais à saúde e ao meio ambiente.

Para entender melhor como essa reforma pode impactar o agronegócio, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.

