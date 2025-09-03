Regência vai sediar a Taça Brasil de surfe; saiba mais sobre a competição
Vila de Regência (Foto: Rodrigo Caliman/ASR)Regência é uma das quatro praias a ganhar o título de “Reserva Nacional de Surfe” e vai...
A Vila de Regência, em Linhares, já se prepara para receber, pela primeira vez, a Taça Brasil de Surfe. Uma das melhores ondas do Brasil, Regência é uma das quatro praias a ganhar o título de “Reserva Nacional de Surfe” e vai estrear no calendário da Confederação Brasileira de Surfe (CBSurf) entre os dias 18 e 21 de setembro deste ano.
