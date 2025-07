Região serrana do ES tem ônibus extras para temporada de inverno BR-262, na altura de Domingos Martins. Foto: Thiago Soares/Folha VitóriaPrevisão é de que cerca de 9 mil passageiros sejam transportados... Folha Vitória|Do R7 04/07/2025 - 10h56 (Atualizado em 04/07/2025 - 10h56 ) twitter

BR-262, na altura de Domingos Martins. Foto: Thiago Soares/Folha Vitória

Com a chegada do inverno e o maior fluxo de visitantes nas montanhas do Estado, o fluxo de ônibus para a região vai aumentar. A previsão é de que 9 mil passageiros sejam transportados nos trajetos de ida e volta contando os meses de junho e julho. As informações são da Viação Águia Branca, responsável pelo transporte de passageiros para a região. A empresa informou ainda que ampliou a oferta de ônibus para atender o aumento da demanda por viagens para a região serrana capixaba. Até o momento, são nove ônibus extras para destinos como Domingos Martins, Venda Nova do Imigrante e Afonso Cláudio.

