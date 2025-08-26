Relator da CPMI do INSS afirma que será “duro e implacável” na condução do trabalho O relator da CPMI do INSS, Alfredo Gaspar. Foto: Divulgação/UniãoDeputado Alfredo Gaspar diz que não haverá "protegidos nem perseguidos... Folha Vitória|Do R7 26/08/2025 - 13h59 (Atualizado em 26/08/2025 - 13h59 ) twitter

O relator da CPMI do INSS, Alfredo Gaspar. Foto: Divulgação/União

O relator da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), deputado Alfredo Gaspar (União-AL) disse que será “duro e implacável” na condução dos trabalhos, e que lutará para que a comissão não frustre a expectativa da população.

