Relator vota por suspensão do mandato de Gilvan da Federal por três meses Foto: Kayo Magalhães/Câmara dos DeputadosConselho de Ética da Câmara Federal analisa o pedido da Mesa Diretora para suspensão do mandato... Folha Vitória|Do R7 06/05/2025 - 13h27 (Atualizado em 06/05/2025 - 13h27 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Folha Vitória

Foto: Kayo Magalhães/Câmara dos Deputados

O relator do processo contra o deputado federal Gilvan da Federal (PL) por quebra de decoro recomendou a suspensão cautelar do mandato do parlamentar por três meses.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória para mais detalhes sobre este caso polêmico.

Leia Mais em Folha Vitória:

Conheça os personagens de GTA 6

Paolla Oliveira defende aborto no ‘Roda Viva’: “É uma escolha da mulher”

Mistério cerca o desaparecimento do cachorro Thor na Grande Jacaraípe