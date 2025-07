Renato Gaúcho elogia entrega do Fluminense: “Muita gente não acreditava” Renato Gaúcho festeja com os jogadores a classificação do Fluminense no Mundial de Clubes. Foto: Marcelo Gonçalves/Fluminense FCCom... Folha Vitória|Do R7 30/06/2025 - 21h35 (Atualizado em 30/06/2025 - 21h35 ) twitter

Renato Gaúcho festeja com os jogadores a classificação do Fluminense no Mundial de Clubes. Foto: Marcelo Gonçalves/Fluminense FC A segunda-feira (30) foi de afirmação e emoção para Renato Gaúcho. Sob seu comando, o Fluminense venceu a Inter de Milão por 2 a 0, no Bank of America Stadium, em Charlotte, e garantiu vaga nas quartas de final do Mundial de Clubes.

Para mais detalhes sobre a emocionante vitória do Fluminense e as declarações de Renato Gaúcho, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.

