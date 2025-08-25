Repórter da “Record” entra em trabalho de parto ao vivo; veja vídeo
Maryanne Barros já é mãe de Henry e esperava uma menina (Foto: Reprodução/Instagram/@maryannelbarros)Maryanne Barros estava no final...
Maryanne Barros, repórter do programa Bahia no Ar, da afiliada da Record na cidade de Itabuna, na Bahia, entrou em trabalho de parto durante uma entrada ao vivo nesta segunda-feira, 25.
Maryanne Barros, repórter do programa Bahia no Ar, da afiliada da Record na cidade de Itabuna, na Bahia, entrou em trabalho de parto durante uma entrada ao vivo nesta segunda-feira, 25.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória e fique por dentro de todos os detalhes dessa emocionante situação!
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória e fique por dentro de todos os detalhes dessa emocionante situação!
Leia Mais em Folha Vitória:
Leia Mais em Folha Vitória: