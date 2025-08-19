Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Representante comercial escapa de ataque a tiros em Vitória

Foto: Reprodução TV VitóriaO representante comercial foi surpreendido por dois suspeitos enquanto voltava do hospital com o filho e...

Folha Vitória

Folha Vitória|Do R7

Folha Vitória

Um representante comercial, de 52 anos, escapou por pouco de um atentado a tiros na manhã de segunda-feira (18), no bairro Gurigica, em Vitória. A vítima, identificada como Marcos Pedrosa, estava no carro com o filho e o neto, de três anos, quando foi surpreendida por dois homens armados.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória e saiba mais sobre este caso impressionante!

Leia Mais em Folha Vitória:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.