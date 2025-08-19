Representante comercial escapa de ataque a tiros em Vitória Foto: Reprodução TV VitóriaO representante comercial foi surpreendido por dois suspeitos enquanto voltava do hospital com o filho e... Folha Vitória|Do R7 19/08/2025 - 18h19 (Atualizado em 19/08/2025 - 18h19 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Folha Vitória

Um representante comercial, de 52 anos, escapou por pouco de um atentado a tiros na manhã de segunda-feira (18), no bairro Gurigica, em Vitória. A vítima, identificada como Marcos Pedrosa, estava no carro com o filho e o neto, de três anos, quando foi surpreendida por dois homens armados.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória e saiba mais sobre este caso impressionante!

Leia Mais em Folha Vitória:

CAFS: centro liderado por mulher no ES reabilita animais silvestres há 20 anos

SEGA lança trailer de PAC-MAN em Sonic Racing: CrossWorlds

Petrobras troca comando: Sargenti vai para a Bacia de Campos e Gilvan Amorim assume ES