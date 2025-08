Resenha da obra “As Seis Lições” de Ludwig von Mises “As Seis Lições”, de Ludwig von Mises, é uma obra que apresenta os princípios da economia de mercado, discutindo os conceitos essenciais... Folha Vitória|Do R7 05/08/2025 - 12h37 (Atualizado em 05/08/2025 - 12h37 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Folha Vitória

“As Seis Lições”, de Ludwig von Mises, é uma obra que apresenta os princípios da economia de mercado, discutindo os conceitos essenciais da teoria econômica e sua aplicação prática, além de abordar os desafios do intervencionismo estatal. Ao longo de suas seis lições, Mises desenvolve um argumento contra o coletivismo e o socialismo, defendendo as vantagens do capitalismo e a importância da liberdade econômica para o progresso humano.

Para uma análise mais profunda e completa, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.

Leia Mais em Folha Vitória:

Veja fotos da rodada decisiva do Grupo B da Copa Vitória das Comunidades

Crítica: “Amores Materialistas” é tão frustrante quanto voltar para um ex que não mudou

Justiça anula condenação de militares e familiares envolvidos na greve da PM no ES