Resenha da obra “Justiça: O que é fazer a coisa certa” de Michael Sandel

Michael J. Sandel (1953) é um filósofo, escritor e professor universitário estadunidense muito conhecido pelo livro Justiça: O que é fazer a coisa certa, publicado em 2009 e baseado em seu curso Justice, ministrado na Universidade de Harvard, da qual é professor desde 1980 na cátedra de Filosofia Política.

