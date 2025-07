Resenha da obra “O que se vê e o que não se vê” de Frédéric Bastiat Frédéric Bastiat (1801-1850) foi um economista, político e escritor francês. Defensor do liberalismo econômico, Bastiat enfrentou debates... Folha Vitória|Do R7 22/07/2025 - 17h38 (Atualizado em 22/07/2025 - 17h38 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Folha Vitória

Frédéric Bastiat (1801-1850) foi um economista, político e escritor francês. Defensor do liberalismo econômico, Bastiat enfrentou debates intensos em um período marcado por protecionismo e intervenções estatais na economia. Seu trabalho, ancorado no princípios como liberdade individual, livre mercado e responsabilidade, o consagrou como um dos grandes pensadores do século XIX.

Para uma análise mais profunda sobre as ideias de Bastiat e seu impacto na economia moderna, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.

Leia Mais em Folha Vitória:

Valesca Popozuda comanda after do Movimento Cidade na quadra da MUG

Feiras reúnem produtos da agricultura familiar capixaba na Praça do Papa

Weverson faz 3ª mudança no 1º escalão e Saúde da Serra tem novo comando