Resenha da obra "Vencedoras por Opção", do Jim Collins e Morten T. Hansen ​"Vencedoras por Opção: Incerteza, Caos e Acaso – Por que Algumas Empresas Prosperam Apesar de Tudo" é uma obra de Jim Collins e Morten... Folha Vitória|Do R7 28/08/2025 - 07h37 (Atualizado em 28/08/2025 - 07h37 )

”Vencedoras por Opção: Incerteza, Caos e Acaso – Por que Algumas Empresas Prosperam Apesar de Tudo” é uma obra de Jim Collins e Morten T. Hansen que investiga os fatores que levam algumas empresas a prosperarem em ambientes imprevisíveis, enquanto outras fracassam. Baseado em nove anos de pesquisa, o livro analisa empresas que alcançaram sucesso em cenários caracterizados por mudanças bruscas e inesperadas.

