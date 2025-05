Resfenol lança nova campanha com participação da atriz Juliana Paes “Gripe não precisa ser uma novela”! É com esse mote que Resfenol, marca especialista contra os sintomas da gripe, lança nova campanha... Folha Vitória|Do R7 22/05/2025 - 00h36 (Atualizado em 22/05/2025 - 00h36 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Folha Vitória

“Gripe não precisa ser uma novela”! É com esse mote que Resfenol, marca especialista contra os sintomas da gripe, lança nova campanha de 2025. O filme, protagonizado pela atriz e embaixadora da marca Juliana Paes, dá sequência ao comercial do ano anterior, trazendo cenas leves e informativas. Nele, a gripe tenta atrapalhar momentos importantes do dia a dia, mas com a ajuda do Resfenol, o protagonista consegue impedir que os sintomas se aprofundem. A Coordenadora de Marketing da Hertz, Roberta Diehl, farmacêutica especialista em Consumer Health, destaca que os novos filmes foram criados para evidenciar as qualidades do medicamento e conectar-se com o público por meio de cenas autênticas e representativas. “Neste ano, nosso principal objetivo foi integrar a eficácia do medicamento aos roteiros de forma leve e envolvente, destacando sua funcionalidade e expertise no intervalo dos sintomas de gripes e resfriados”, afirma.

Para saber mais sobre essa campanha e a participação de Juliana Paes, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.

Leia Mais em Folha Vitória:

Câmara aprova sanções por descumprimento de acessibilidade em espaços públicos

Azeite capixaba conquista duas medalhas de ouro em competição internacional na Turquia

Comemoração muito especial, de surpresa, em torno de dois aniversariantes