Resident Evil 9 pode aparecer no Summer Game Fest 2025 Saiba como Resident Evil 9 vai retornar às raízes da série com uma experiência focada e em terceira pessoa. Folha Vitória|Do R7 03/06/2025 - 16h37 (Atualizado em 03/06/2025 - 16h37 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Folha Vitória

O anúncio de Resident Evil 9 parece estar muito próximo. Segundo o insider AestheticGamer, há 95% de certeza de que o próximo capítulo da franquia será revelado no Summer Game Fest 2025, que acontece em 6 de junho.

Consulte no nosso parceiro Folha Vitória para saber mais sobre as expectativas e detalhes do próximo jogo da franquia!

Leia Mais em Folha Vitória:

Clube brasileiro que vai disputar o Mundial de Clubes da Fifa quer contratar Neymar

Idoso aguarda por cirurgia há quase três anos em Cariacica

Modal Expo 2025 reúne empresas capixabas para encontro de negócios