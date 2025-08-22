Resident Evil Requiem traz novo inimigo em gameplay de 10 minutos Resident Evil Requiem apresentou em gameplay de 10 minutos um novo inimigo grotesco. A criatura disforme persegue Jace Ashcroft pelos... Folha Vitória|Do R7 22/08/2025 - 12h19 (Atualizado em 22/08/2025 - 12h19 ) twitter

Folha Vitória

A Capcom revelou na gamescom 2025 um gameplay inédito de Resident Evil Requiem, apresentando um dos inimigos mais aterrorizantes já vistos na franquia.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória e descubra todos os detalhes sobre esse novo terror!

