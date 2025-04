Responsabilidade social: entenda a aplicação do “S” da sigla ESG Traduzida do inglês, significa Ambiental, Social e Governança; confira as iniciativas realizadas pela Faesa

