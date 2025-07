Restaurante Aleixo florido para celebrar uma canceriana cheia de emoção Folha Vitória|Do R7 19/07/2025 - 20h17 (Atualizado em 19/07/2025 - 20h17 ) twitter

Emocionada por não ter mais o pai, que também era sócio e melhor amigo, Mariella Gottardi começou o discurso pós-parabéns agradecendo a presença das amigas de uma vida para celebrar seu aniversário, sexta-feira, no Aleixo. Foi surpresa, organizada pela mãe, Carlota, e pela amiga Renatê Pimentel. Entre as presentes, Junia Buiaz, da Alemanha, Tatiana Gatto, de São Paulo, Maira, Neiva, de Santos, amigas do movimento Mães que Oram pelos Filhos, como Ana Maria Nogueira, Alessandra Matos e Ana Paula Villaschi, do tênis, como Juliana Albuquerque, da república da faculdade em Campos, como Vivi Aguirre, da Crescer, como Fernanda Bedran e Juliana Ferrari, e por aí vai…

