Restaurante Popular reabre nesta sexta com 2,1 mil refeições diárias

Reprodução/Prefeitura de VitóriaEspaço funcionará todos os dias, incluindo feriados, oferecendo almoço e jantar. Veja quem vai poder...

Folha Vitória|Do R7

Reprodução/Prefeitura de Vitória O Restaurante Popular de Vitória será reinaugurado nesta sexta-feira (5), às 10h30, e vai passar a oferecer 2.100 refeições de segunda a sexta-feira e 705 aos sábados e domingos.

