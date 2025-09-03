Restaurante Popular reabre nesta sexta com 2,1 mil refeições diárias
Reprodução/Prefeitura de VitóriaEspaço funcionará todos os dias, incluindo feriados, oferecendo almoço e jantar. Veja quem vai poder...
Reprodução/Prefeitura de Vitória O Restaurante Popular de Vitória será reinaugurado nesta sexta-feira (5), às 10h30, e vai passar a oferecer 2.100 refeições de segunda a sexta-feira e 705 aos sábados e domingos.
