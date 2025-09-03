Resumo de notícias desta quarta-feira, dia 03 de setembro de 2025 Foto: Reprodução/TV VitóriaAqui estão as notícias pra você terminar o dia bem-informado Folha Vitória|Do R7 03/09/2025 - 20h38 (Atualizado em 03/09/2025 - 20h38 ) twitter

Moradores da ocupação Vila Esperança, em Vila Velha, protestaram em frente ao Palácio Anchieta, em Vitória, nesta quarta-feira (3), complicando o trânsito nas avenidas Jerônimo Monteiro e Getúlio Vargas. Os manifestantes reivindicam a reversão de uma decisão judicial sobre a reintegração de posse que pode deixar famílias em situação de rua. A advogada da ocupação, Maria Elisa Quadros, destacou que a decisão não atende aos requisitos da ADPF 828. A Prefeitura de Vila Velha reconhece a área como privada e informou que um plano de apoio social está em elaboração para ajudar as famílias durante a desocupação. Atualmente, cerca de 800 famílias vivem na ocupação.

