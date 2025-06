Resumo de notícias desta quarta-feira, dia 04 de junho de 2025 Camisas vermelhas da seleção apreendidas em SP. Foto: Reprodução/Redes SociaisAqui estão as notícias pra você terminar o dia bem-informado... Folha Vitória|Do R7 04/06/2025 - 19h56 (Atualizado em 04/06/2025 - 19h56 ) twitter

Camisas vermelhas da seleção apreendidas em SP. Foto: Reprodução/Redes SociaisFalsificadas, camisas vermelhas da Seleção Brasileira são apreendidas Autoria de Redação Folha Vitória Uma operação da Polícia Civil de São Paulo apreendeu, no bairro do Brás, camisas falsificadas da Seleção Brasileira, confeccionadas na cor vermelha, em seis pontos de venda da Feirinha da Madrugada. As peças, que imitavam uniformes oficiais, foram consideradas irregulares por violarem a propriedade intelectual, resultando na prisão dos responsáveis. A cor vermelha gerou curiosidade, pois remete a rumores sobre um novo uniforme que a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) negou ter vínculo, reafirmando que as cores oficiais são amarelo, azul e branco. O caso evidencia a atuação de fabricantes clandestinos em resposta à repercussão online do design.

