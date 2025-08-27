Resumo de notícias desta quarta-feira, dia 27 de agosto de 2025
Aqui estão as notícias pra você terminar o dia bem-informado...
Mulher diz que trabalhou 33 anos em casa de advogados sem receber salário. Um casal de advogados de Belo Horizonte está sendo processado por uma ex-funcionária, Maria Aparecida da Silva, que alega ter trabalhado em regime análogo à escravidão por 33 anos, sem receber salário, férias ou outros direitos trabalhistas. Maria, que chegou à cidade em 1994, sofreu maus-tratos e não tinha folgas ou contato com familiares. Após sofrer um AVC, ela foi reencontrada pela sobrinha, que agora cuida dela. O advogado da família de Maria pretende reivindicar seus direitos trabalhistas e buscar uma indenização cível, além de acompanhar as investigações sobre o caso. Vizinhos confirmaram suspeitas sobre a exploração do trabalho da mulher.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória!
