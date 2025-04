Resumo de notícias desta quarta-feira, dia 30 de abril de 2025 Reunião dos moradores de Vila Esperança. Foto: Reprodução/instagramAqui estão as notícias pra você terminar o dia bem-informado Folha Vitória|Do R7 30/04/2025 - 20h00 (Atualizado em 30/04/2025 - 20h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Folha Vitória

Reunião dos moradores de Vila Esperança. Foto: Reprodução/instagramConfira o que funciona no feriado do Dia do Trabalho na Grande Vitória

Autoria de Lucas Gaviorno *

Consulte no nosso parceiro Folha Vitória para ler a matéria completa!

Leia Mais em Folha Vitória:

“The King the Power”: pastor mirim Miguel Oliveira é proibido de pregar e usar redes sociais

Cliente passa mal e é agredido em casa noturna em Vila Velha

VÍDEO | Ataque de abelhas deixa 30 pessoas feridas e mata um cavalo