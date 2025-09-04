Resumo de notícias desta quinta-feira, dia 04 de setembro de 2025 Foto: Polícia Federal/ Reprodução Aqui estão as notícias pra você terminar o dia bem-informado Folha Vitória|Do R7 04/09/2025 - 20h17 (Atualizado em 04/09/2025 - 20h17 ) twitter

Um casal foi preso em Vitória, suspeito de desviar R$ 600 mil e envenenar um médico de 90 anos com arsênio. A ex-secretária da clínica, Bruna Garcia Barbosa Marinho, e seu marido, Alysson Marinho, são os principais investigados. A vítima apresentou sintomas de intoxicação crônica, que não foram associados inicialmente ao envenenamento. A descoberta do desvio financeiro ocorreu em março de 2025, e, posteriormente, frascos de arsênio foram encontrados na clínica. A prisão temporária foi decretada para garantir a conclusão das investigações. O advogado do médico afirmou que o caso é complexo e teve impacto negativo na saúde do idoso, que já sofria de Parkinson.

