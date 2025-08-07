Resumo de notícias desta quinta-feira, dia 07 de agosto de 2025
Autoria de Leiri Santana
A Polícia Civil concluiu o inquérito sobre a morte da bebê Aghata Ester Santos Barbosa, de um ano, ocorrida em maio após atendimento em uma UPA. Inicialmente, a mãe e o companheiro foram presos sob suspeita de homicídio. Entretanto, a delegada Raffaella Aguiar, após aprofundar a investigação, solicitou a revogação das prisões e o arquivamento do caso, considerando que não houve crime. A bebê apresentava sintomas de adoecimento, e as lesões encontradas foram atribuídas a manobras de reanimação inadequadas. A promotora da Vara do Júri concordou com a análise, e o Ministério Público avaliará a continuidade do arquivamento.
