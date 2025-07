Resumo de notícias desta quinta-feira, dia 10 de julho de 2025 Dinheiro apreendido pelo Gaeco (Divulgação / MPES)Aqui estão as notícias pra você terminar o dia bem-informado Folha Vitória|Do R7 10/07/2025 - 19h57 (Atualizado em 10/07/2025 - 19h57 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Folha Vitória

Dinheiro apreendido pelo Gaeco (Divulgação / MPES)Capixaba de 10 anos com síndrome rara conhece Neymar antes de amistoso no ES Autoria de Guilherme Lage

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória para mais detalhes sobre as principais notícias do dia!

Leia Mais em Folha Vitória:

Impacto das tarifas: riscos e janela de oportunidades para o investidor

Dando voz à natureza: Professor Aureo Banhos — Ensinando a salvar vidas para a conservação!

Mais de 800 pessoas se inscrevem em curso para perder o medo de dirigir