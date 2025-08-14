Resumo de notícias desta quinta-feira, dia 14 de agosto de 2025 Foto: Thiago Soares/Folha VitóriaAqui estão as notícias pra você terminar o dia bem-informado Folha Vitória|Do R7 14/08/2025 - 20h18 (Atualizado em 14/08/2025 - 20h18 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Folha Vitória

Foto: Thiago Soares/Folha VitóriaDo limão, uma limonada: gigante capixaba de calçados tem alta de 21% nas exportações

Autoria de Edu Kopernick



A Itapuã Calçados, de Cachoeiro de Itapemirim, se destaca no mercado internacional ao registrar um crescimento de 21% no faturamento em julho, mesmo com a queda de 11,8% nas exportações do setor de calçados brasileiro. A empresa diversificou seus mercados, exportando para países da América do Sul, Central e Oriente Médio, com apenas 5% de suas vendas destinadas aos EUA. A estratégia de ampliar a presença internacional inclui participação na MICAM Milano, a maior feira de calçados do mundo. Milton Perusse, da Itapuã, destaca que essa diversidade de parceiros é fundamental para a competitividade em tempos de crise.





Consulte no nosso parceiro Folha Vitória para ler a matéria completa!

Leia Mais em Folha Vitória:

Cinomose: cerca de 200 cães morrem da doença em cidade no Sul do ES

Acusado de matar ex-mulher em Aracruz é condenado a 26 anos de prisão

Homem manda passageiros descerem e coloca fogo em ônibus em Cariacica