Resumo de notícias desta quinta-feira, dia 14 de agosto de 2025
A Itapuã Calçados, de Cachoeiro de Itapemirim, se destaca no mercado internacional ao registrar um crescimento de 21% no faturamento em julho, mesmo com a queda de 11,8% nas exportações do setor de calçados brasileiro. A empresa diversificou seus mercados, exportando para países da América do Sul, Central e Oriente Médio, com apenas 5% de suas vendas destinadas aos EUA. A estratégia de ampliar a presença internacional inclui participação na MICAM Milano, a maior feira de calçados do mundo. Milton Perusse, da Itapuã, destaca que essa diversidade de parceiros é fundamental para a competitividade em tempos de crise.
