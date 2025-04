Resumo de notícias desta quinta-feira, dia 17 de abril de 2025 Foto: Thiago SoaresAqui estão as notícias pra você terminar o dia bem-informado Folha Vitória|Do R7 17/04/2025 - 19h46 (Atualizado em 17/04/2025 - 19h46 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Foto: Thiago Soares“Navio fantasma” começa viagem ao Sul do país após 10 anos abandonado no ES

Autoria de Aline Gomes



Após 10 anos atracado no Cais de Capuaba, em Vila Velha, o navio Iron Trader iniciou sua viagem para o complexo portuário de Itajaí, Santa Catarina, nesta quinta-feira (17). A embarcação foi comprada em leilão pela Sudeste Soluções Ambientais Eireli como sucata, com planejamento da partida feito em parceria com a Vports. A viagem, prevista para durar sete dias a uma velocidade de quatro nós, começou sem intercorrências, apesar da chuva na Grande Vitória. O fotojornalista Thiago Soares registrou o momento da partida do navio.





Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória para mais detalhes sobre as principais notícias do dia!

Leia Mais em Folha Vitória:

Star Wars Outlaws: A Pirate’s Fortune é vazado pela Ubisoft antes da hora

Como se mata uma rua histórica do Centro de Vitória?

Traficante que ordenou ataques a ônibus é preso escondido atrás de armário